Хочет забыть «Сестер» как страшный сон: куда пропала дерзкая любимица Бодрова

Российский зритель узнал имя Кати Гориной в 2001 году, когда на экраны вышла единственная режиссерская работа Сергея Бодрова «Сестры». Публика была очарована игрой юной артистки, однако сама Катя, к удивлению фанатов, решила не связывать свою жизнь с кино.

Как выяснилось, артистка уверена, что у нее совершенно нет таланта. Поэтому она решила заняться журналистикой и писательством. На ее счету уже один роман «Воздухоплавательный парк», а также интернет-СМИ, в котором она рассказывает о современной моде и музыке. Вернуться же на съемочную площадку она согласилась лишь однажды: знаменитость исполнила роль журналистки в сериале «Последний министр».

При этом Горина старается не вспоминать о своей работе с Бодровым-младшим. Она уверена, что те съемки не были так важны, а ее как личность определил совершенно другой жизненный опыт.