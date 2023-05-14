Хочет забыть «Сестер» как страшный сон: куда пропала дерзкая любимица Бодрова
Звезда экрана давно определилась с жизненными приоритетами.
Российский зритель узнал имя Кати Гориной в 2001 году, когда на экраны вышла единственная режиссерская работа Сергея Бодрова «Сестры». Публика была очарована игрой юной артистки, однако сама Катя, к удивлению фанатов, решила не связывать свою жизнь с кино.
Как выяснилось, артистка уверена, что у нее совершенно нет таланта. Поэтому она решила заняться журналистикой и писательством. На ее счету уже один роман «Воздухоплавательный парк», а также интернет-СМИ, в котором она рассказывает о современной моде и музыке. Вернуться же на съемочную площадку она согласилась лишь однажды: знаменитость исполнила роль журналистки в сериале «Последний министр».
При этом Горина старается не вспоминать о своей работе с Бодровым-младшим. Она уверена, что те съемки не были так важны, а ее как личность определил совершенно другой жизненный опыт.
«Это событие просто песчинка в море моего жизненного опыта», — заявляла Горина.