«Хочет уничтожить»: Уильям больше не будет преемником Карла III

Инсайдеры сообщают, что королевскую семью снова сотрясают конфликты. На этот раз они связаны не с поведением опального принца Гарри. Все дело в противостоянии короля Карла III со своим наследником Уильямом.

Как только сын монарха получил титул принца Уэльского, он должен был стать попечителем так называемой Royal Collection. Это набор регалий и драгоценностей королевской семьи. Ранее во время правления Елизаветы II данное место занимал ее наследник.

Но, когда Карл III сам стал королем, он не поспешил сделать Уильяма своим законным преемником на этом посту. По всей видимости, это связано с тем, что принц неоднократно выступал против добычи слоновой кости. А многие королевские драгоценности изготовлены именно из этого материала.

На своей коронации Карл III пошел навстречу сыну и практически не использовал подобные регалии, сделав исключение только для скипетра Камиллы. Но доверять принцу хранение столь дорогих предметов он опасается, и, возможно, не зря.