Хочет не только денег: вот что требовал от МГУ многодетный Тепляков

В девять лет Алиса Теплякова стала студенткой МГУ. Правда, с учебой у малышки возникли трудности. Отовсюду на многодетную семью сыпалась критика, а сокурсники рассказывали, что девочка не может сосредоточиться во время образовательного процесса. После череды скандалов родители забрали Алису из учебного заведения, но претензии остались.

Тепляковы встали на тропу войны с МГУ. Отец семейства Евгений Тепляков обещал обнародовать компромат на вуз, но вместо этого супруги обратились в суд. Истец Наталья Теплякова потребовала вернуть денежные средства за первый год обучения, исполнить требования договора, компенсировать моральный вред и перевести Алису на бюджет. Это следует из документов, опубликованных на сайте Мосгорсуда.

Речь идет о сумме около 400 тысяч рублей. Однако в иске есть явное противоречие: исполняя договор об оказании платных услуг, девочку не могут обучать на бюджете. Неудивительно, что маме Алисы в удовлетворении ее требований суд отказал.