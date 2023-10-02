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Хочет не только денег, но и квартиру: наживающийся на россиянах Тепляков перешел все границы

2 октября 2023 08:45
Хочет не только денег, но и квартиру: наживающийся на россиянах Тепляков перешел все границы

Наглости многодетного отца нет предела.

В свои девять лет Алиса Теплякова смогла сдать ЕГЭ и поступить в МГУ на психологический факультет. У большинства россиян история девочки-вундеркинда вызывает вопросы. Озабоченная общественность считает, что деспотичный папа малышки лишает отпрысков детства, делая из них юных гениев.

Но серьезные учебные нагрузки далеко не единственная беда братьев и сестер Тепляковых. Дети ютятся в крошечной квартире в столице России. Питаются мальчики и девочки скудно, судя по той продуктовой корзине, которую обнародовал отец Евгений Тепляков. Недавно глава семейства попросил подписчиков о финансовой помощи.

Горе-папаше перечислили 14 тысяч рублей, но мужчине оказалось мало присланной суммы. Тепляков мечтает об улучшении жилищных условий. Получив пожертвования, Евгений объявил:

«А еще лучше купить нам квартиру».

Фото: кадр из телепередачи «Док-Ток» (2020-2023), кадр YouTube видео
Алла Новикова
Алла Новикова
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