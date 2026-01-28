Хоббит уже не хранит свои секреты: главного мема с Фродо во «Властелине колец» не было в сценарии – хохочу каждый раз, когда вижу

Артист впервые рассказал об этом спустя 25 лет после премьеры.

28 января свой 45-й день рождения отмечает Элайджа Вуд – актёр, навсегда вошедший в историю кино как хоббит Фродо Бэггинс. Его персонаж подарил миру не только эпическое путешествие к Роковой Горе, но и одну из самых узнаваемых фраз, разошедшуюся на миллионы мемов.

Только вот в первоначальном видении «Властелина колец» Питера Джексона этого момента не существовало вовсе.

Знаменитая реплика «Ладно, храни свои секреты» («All right then, keep your secrets»), которую Фродо бросает Гэндальфу в «Братстве Кольца», появилась лишь во время дополнительных съёмок уже после завершения основного производства.

Актер сам недавно заявил об этом на фан-встрече, вспоминая, что процесс досъемок был по-настоящему изматывающими: его самый ранний вызов на площадку был в 3:30 утра, чтобы успеть на многочасовой грим.

И это при условии, что за всю трилогию Вуд заработал едва ли не меньше всех главных звезд! Получается, что культовая фраза, ставшая универсальной реакцией на уклончивые ответы в интернете, – это во многом счастливая случайность.

Так что в следующий раз, используя этот мем, помните: он мог бы и не появиться на свет, если бы не изнурительные дополнительные съёмки в предрассветные часы.