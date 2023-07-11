Хмыря в «Джентльменах удачи» видели другим: Вицину просто повезло

Преступник получился бы не менее колоритным.

В комедии «Джентльмены удачи» Георгий Вицин снялся в привычной для себя роли жулика. Он сыграл Гаврилу Петровича Шереметьева по прозвищу «Хмырь». Кроме него на эту роль пробовался другой актер — он составил Вицину серьезную конкуренцию.

Так, Хмырем мог стать Лев Дуров. Он обладал многогранным талантом и мог легко перевоплощаться как в стражей порядка, так и в бандитов. Пробы Дурова понравились членам комиссии, однако им показалось, что актер играет слишком серьезно для комедии. Поэтому пришлось продолжить поиски.

В итоге выбор создателей картины пал на Вицина, которому повезло понравиться комиссии. Актер идеально перевоплотился в опустившегося интеллигента, потерявшего все. Герой играл на пианино, разбирался в шахматах и когда-то посещал театры. Эта культурная часть личности Хмыря отлично подошла Вицину.

А фанатам легендарной комедии остается только гадать, какой персонаж получился бы у Дурова.

«Конечно, это был бы другой Хмырь, но точно не менее яркий и запоминающийся»,

— написал один их поклонников фильма.