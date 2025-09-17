Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»

Когда Джейме Ланнистер вонзил меч в спину Безумному королю, он нарушил священную клятву Королевской гвардии. Формально — преступление хуже некуда: рыцарь должен защищать монарха до последнего вздоха, а не превращаться в цареубийцу. Казалось бы, голову юного Ланнистера должны были тут же вздернуть на пике, чтобы другим неповадно было. Но на деле все вышло иначе.

И причины тут куда глубже, чем простое «повезло» — но в «Игре престолов» это четко не проговорили.

Во-первых, Роберту Баратеону казнь была попросту не нужна. Новый король ненавидел Таргариенов и смеялся, услышав, что Джейме прикончил Аэриса:

«Сделал мне одолжение, только смотри — не привыкни».

Для Роберта смерть врага была поводом для пира с девицами и литрами эля, а не для суда.

Во-вторых, за спиной Джейме стоял его отец. В момент убийства Красный замок уже контролировали люди Тайвина. У Роберта, только что занявшего Железный трон, не было никакого смысла ссориться с самым богатым и влиятельным домом Вестероса.

Казнь Джейме автоматически превращала бы Ланнистеров в смертельных врагов — а Баратеон как раз нуждался в их золоте и союзах.

В-третьих, Джейме все же заплатил свою цену. Не жизнью, так именем: клеймо «Цареубийца» прилипло к нему навсегда. В мире, где честь для рыцаря — половина души, подобное прозвище хуже топора палача.

Его презирали, его слово не стоило ничего, и лишь немногие знали, что, убив Аэриса, он на самом деле спас сотни тысяч жителей столицы от дикого огня.

Его не казнили, потому что политика требовала милости, но никто никогда не простил ему измены присяге. И в этом ирония: спаситель жителей Королевской гавани в их же глазах остался навеки Цареубийцей.

