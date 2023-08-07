Хмельницкая и без пластики выглядит лучше перекроенной ровесницы из США: убедитесь сами

Алена Хмельницкая в свои 52 года выглядит великолепно. Одна из самых красивых российских актрис смогла сохранить свое очарование без помощи пластических хирургов.

В одном из интервью артистка призналась, что оставаться в форме ей помогают ограничения в питании. Вдобавок к этому знаменитость помнит о спорте. Впрочем, тренировками Хмельницкая себя не изнуряет — звезда экрана предпочитает йогу.

Тем временем в Сети сравнивают русскую красавицу с ее знаменитой ровесницей из США. Уму Турман дурнушкой, конечно, не назовешь, но здесь на славу потрудились хирурги.

Голливудская дива не акцентирует внимание на своих операциях, но специалисты, глядя на фото актрисы, в один голос твердят, что тут не обошлось без блефаропластики. При этом Хмельницкая, по мнению многих интернет-пользователей, выглядит куда привлекательнее своей перекроенной зарубежной коллеги.