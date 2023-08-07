Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Хмельницкая и без пластики выглядит лучше перекроенной ровесницы из США: убедитесь сами

Хмельницкая и без пластики выглядит лучше перекроенной ровесницы из США: убедитесь сами

7 августа 2023 09:15
Хмельницкая и без пластики выглядит лучше перекроенной ровесницы из США: убедитесь сами

Пример звезды вдохновит многих.

Алена Хмельницкая в свои 52 года выглядит великолепно. Одна из самых красивых российских актрис смогла сохранить свое очарование без помощи пластических хирургов.

В одном из интервью артистка призналась, что оставаться в форме ей помогают ограничения в питании. Вдобавок к этому знаменитость помнит о спорте. Впрочем, тренировками Хмельницкая себя не изнуряет — звезда экрана предпочитает йогу.

Тем временем в Сети сравнивают русскую красавицу с ее знаменитой ровесницей из США. Уму Турман дурнушкой, конечно, не назовешь, но здесь на славу потрудились хирурги.

Голливудская дива не акцентирует внимание на своих операциях, но специалисты, глядя на фото актрисы, в один голос твердят, что тут не обошлось без блефаропластики. При этом Хмельницкая, по мнению многих интернет-пользователей, выглядит куда привлекательнее своей перекроенной зарубежной коллеги.

Хмельницкая и без пластики выглядит лучше перекроенной ровесницы из США: убедитесь сами
Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше