Хлебом не корми, дай поругаться: люди с этими именами начинают ссоры из-за мелочей

Построить прочные и долговременные отношения невозможно без уступок и компромиссов. Каждый день родственники, друзья и любимые сталкиваются с трудностями во взаимопонимании, в быту и других сферах. Вот только одни предпочитают конструктивную беседу, а другие устраивают ссору даже из-за сущих пустяков. Рассказываем, обладатели каким имен не упустят возможности закатить скандал.

Ангелина

Несмотря на семантику имени, характер у этой барышни отнюдь не ангельский. Ангелина с самого детства считает, что все вокруг что-то ей должны. Она будет без стеснения требовать от окружающих исполнения своих капризов, а если встретит отказ, устроит незабываемую истерику. Это очень эгоистичная женщина, зацикленная только на себе любимой.

Эмоциональный и взрывной характер способствуют тому, что Ангелина то и дело ссорится с кем-нибудь.

В ресторане непременно придерется к тому, что блюдо подали не вовремя, в магазине обвинит консультанта в том, что тот предлагает ей некачественный товар. Друзья и знакомые стараются лишний раз не провоцировать Ангелину, чтобы избежать конфликта.

Тарас

Слова “нет” попросту не существует в лексиконе Тараса. Обладатель этого имени невероятно упрям, он хочет, чтобы окружающие всегда и во всем соглашались с ним, потакали его капризам. На отказы Тарас реагирует агрессивно, начинает обвинять человека во всех смертных грехах, а после уходит, хлопнув дверью и пообещав крепко отомстить.

На самом деле, бояться вендетты Тараса не стоит.

Свои угрозы он высказывает на эмоциях, а после, отстыв, понимает, что перестарался. Но и с извинениями этот мужчина никогда не придет - мешает гордость. Предугадать, что именно выведет Тараса из себя в следующий раз, невозможно - он любит придираться к самым неожиданным вещам.

Петр

Найти общий язык с Петром всегда очень сложно. Это недоверчивый и неуступчивый мужчина, который готов стоять на своем до последнего. Даже если он явно не прав, то все равно будет упрямо отстаивать свою позицию. Прислушиваться к мнению и желаниям окружающих он не любит, считает, что это ущемляет его собственные права.

Едва ли не каждый день Петр с кем-нибудь ссорится.

Причем не по каким-нибудь серьезным поводам, а по пустякам. Обладатель имени всегда найдет, к чему придраться. Особенно невыносимым Петр становится в старости - постоянно ворчит на всех, высказывает недовольство чужими поступками и сетует, что “в его время такого не было”.