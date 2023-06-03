Хлебникова не постеснялась надеть чересчур откровенный наряд: как выглядит ее тело после пожара
Звезде нечего скрывать от фанатов.
Марина Хлебникова окончательно оправилась после страшной трагедии, которая едва не унесла ее жизнь. Два года назад артистка серьезно пострадала при пожаре в своей квартире. Тогда поклонникам казалось, что если звезда и выживет, то больше никогда не выйдет на сцену.
Врачи диагностировали у исполнительницы множество ожогов на лице и теле. Долгое время ей приходилось оставаться в больнице, но теперь лечение и сложная реабилитация остались в прошлом. Певица поправилась и вернулась к активной творческой деятельности. К тому же она смогла восстановить свою потрясающую внешность.
В соцсетях артистки появилось видео, где она показалась перед публикой в откровенном образе. Хлебникова без стеснения показала, как выглядит ее тело после пожара, надев полупрозрачный наряд. В ролике она объявила о своем выступлении, но подписчиков больше интересовало удивительное преображение знаменитости. В комментариях поклонники заметили, что певица выглядит великолепно.
«Как приятно видеть такие изменения», «Поправилась, посвежела», «Хорошенькая такая», «Красотка, так держать», — восхитились звездой интернет-пользователи.