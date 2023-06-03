Хлебникова не постеснялась надеть чересчур откровенный наряд: как выглядит ее тело после пожара

Марина Хлебникова окончательно оправилась после страшной трагедии, которая едва не унесла ее жизнь. Два года назад артистка серьезно пострадала при пожаре в своей квартире. Тогда поклонникам казалось, что если звезда и выживет, то больше никогда не выйдет на сцену.

Врачи диагностировали у исполнительницы множество ожогов на лице и теле. Долгое время ей приходилось оставаться в больнице, но теперь лечение и сложная реабилитация остались в прошлом. Певица поправилась и вернулась к активной творческой деятельности. К тому же она смогла восстановить свою потрясающую внешность.

В соцсетях артистки появилось видео, где она показалась перед публикой в откровенном образе. Хлебникова без стеснения показала, как выглядит ее тело после пожара, надев полупрозрачный наряд. В ролике она объявила о своем выступлении, но подписчиков больше интересовало удивительное преображение знаменитости. В комментариях поклонники заметили, что певица выглядит великолепно.