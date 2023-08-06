«Хлебанула столько»: известная певица прошла семь кругов ада из-за Пугачевой

От нее отвернулись все коллеги.

За Аллой Пугачевой неслучайно закрепился статус Примадонны на эстраде. Поговаривали, что одно ее слово могло привести к попаданию певца или певицы в черный список и ставило крест на карьере несчастного.

В этом на собственном примере убедилась известная певица, которая позволила довольно резонансное высказывание в сторону Пугачевой. От действий артистки пострадала бывшая солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина.

В одном из интервью исполнительницу спросили, могла ли Примадонна действительно «задвигать» некоторых артистов на сцене, используя все свои ресурсы. Гулькина не стала скрывать и заявила, что знает такие факты в отношении многих звезд — например, Екатерины Семеновой или Игоря Наджиева.

Эта откровенность вышла исполнительнице боком. По словам Гулькиной, от нее отвернулись все представители шоу-бизнеса.