«Хлебанула столько»: известная певица прошла семь кругов ада из-за Пугачевой
От нее отвернулись все коллеги.
За Аллой Пугачевой неслучайно закрепился статус Примадонны на эстраде. Поговаривали, что одно ее слово могло привести к попаданию певца или певицы в черный список и ставило крест на карьере несчастного.
В этом на собственном примере убедилась известная певица, которая позволила довольно резонансное высказывание в сторону Пугачевой. От действий артистки пострадала бывшая солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина.
В одном из интервью исполнительницу спросили, могла ли Примадонна действительно «задвигать» некоторых артистов на сцене, используя все свои ресурсы. Гулькина не стала скрывать и заявила, что знает такие факты в отношении многих звезд — например, Екатерины Семеновой или Игоря Наджиева.
Эта откровенность вышла исполнительнице боком. По словам Гулькиной, от нее отвернулись все представители шоу-бизнеса.
«Я просто сказала, что такое имело место быть. В итоге я хлебанула столько. Приезжала на площадки, а мне говорили: „От тебя такого не ожидали“», — вспоминала певица.