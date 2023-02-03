Хлеб в СССР был вовсе не таким дешевым, как вам рассказывали бабушки

Хлеб давно признан одним из главных продуктов в рационе советского человека. Его популярность обусловлена не только вкусом, но и дешевой стоимостью, однако на самом деле доступной буханка была далеко не во все периоды жизни страны.

Дело в том, что в 30-х годах советские жители столкнулись с дефицитом хлеба. После отказа от политики НЭПа, который совпал с неурожайными сезонами, булка могла стоить чуть больше рубля. В то время это было весьма высокой ценой, ведь зарплата составляла всего лишь 200 рублей.

По-настоящему дешевыми хлебобулочные изделия стали лишь при позднем СССР. Например, в 1975 году житель страны отдавал всего 25 копеек за булку белого и 18 копеек за ржаную. Средняя зарплата могла составить примерно 130 рублей, из-за чего люди совсем не экономили на хлебе.

Так продолжалось и в следующем десятилетии, а ситуация изменилась только с развалом СССР, когда большая часть товаров просто пропала с прилавков, а производства закрылись.