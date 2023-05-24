Хладнокровные и безразличные: от мужчин с этими именами можно не ждать душевного тепла

Обладатели этих имен - не лучший выбор для дам, которые ищут взаимопонимания и духовной близости.

Врожденной проницательностью, что позволяет с первого взгляда определить, какими качествами обладает человек, наделены единицы. Остальным необходимо пообщаться с ним некоторое время, чтобы понять, кто же перед ним и по пути ли им вдвоем. Эксперты в сфере эзотерики убеждены - очень многое о характере способно рассказать имя. В нем заложена особенная энергетика - у кого-то она теплая и светлая, у кого-то - мрачная и холодная. Рассказываем, какие имена носят бесстрастные и даже жестокие мужчины.

Александр

“Защитник” - именно так переводится с греческого имя Александр. Мужчины, нареченные этим именем, обладают железными нервами и сильным характером.

Все это сочетается с приятной внешностью и манерами, хладнокровие и безразличие Саши дают о себе знать в конкретных ситуациях - и тут-то никому мало не покажется.

В моменты, когда обладателю этого имени необходимо принять ответственное решение, он превращается в Мистера Невозмутимость. Александр не станет прислушиваться к советам и даже мольбам окружающих, а поступит так, как посчитает нужным. Женщинам, решившим связать с таким парнем свою судьбу, нужно помнить об этой его черте.

Борис

Старославянское имя Борис означает “борец”. И это слово как нельзя лучше характеризует его обладателя. Борис как будто бы рожден для того, чтобы преодолевать препятствия, сражаться с трудностями, бороться за место под солнцем для себя и для близких. И без жестких качеств тут никак не обойтись.

Мужчина, нареченный этим именем, с возрастом становится все более непреклонным и бесстрастным.

Супруге Бориса придется мириться с тем, что ее избранник не мастер говорить комплименты, делать приятные сюрпризы и вообще не охотник до романтики. Все это для Бори - совершенно ненужная мишура.

Герман

Еще одно имя, обладатель которого наделен властным и жестким характером - Герман, что в переводе с древнегерманского означает “воин”. Мужчины, которых родители назвали таким именем, крайне расчетливы и хладнокровны. Они просчитывают все наперед до мелочей, и горе тому, кто решится нарушить планы.

Переходить дорогу Герману - себе дороже.

Однако он может вести себя сурово даже с членами семьи. Детей обладатель этого имени воспитывает в спартанских условиях, и супруге лучше не вмешиваться в этот процесс - Герман убежден, что все решения в доме за мужчиной, главой семьи.