Хиты СССР остались позади: как лидером кинопроката стал иностранный фильм

В первый год картину посмотрело больше 91 млн человек.

В советское время киноиндустрия считалась отраслью производства, которая приносила бюджету неплохую прибыль. До 1970-х годов премьеры собирали полные залы и ставили рекорды по кассовым сборам. Обороты от проката и продажи лент за рубеж могли даже сравняться с доходами от экспорта нефти.

Но затем ситуация изменилась. Зрители СССР начали обзаводиться домашними телевизорами и стали реже посещать кинотеатры. Кроме того, поменялись и некоторые предпочтения советских жителей, которые начали интересоваться не только отечественными или индийскими проектами.

В 1990-х годах киновед Сергей Кудрявцев проделал большую работу в архивах Госкомстата, составив списки лидеров проката 20-летней давности. Как выяснилось, рекордсменом по просмотрам в СССР стала мексиканская мелодрама «Есения». Картина вышла на экраны в 1975 году, спустя 4 года после своей официальной премьеры. И в первый же год с ней ознакомился 91 млн человек. Таким образом, лента оставила далеко позади такие хиты, как «Пираты XX века» и «Москва слезам не верит».

Причинами такого успеха эксперты считали простой сюжет, напоминавший мыльную оперу. Своеобразная сказка о Золушке в мексиканской интерпретации имела счастливый финал.