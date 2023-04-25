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Хиты из «Мэри Поппинс, до свидания» спел настоящий красавчик: ахнете, когда увидите (фото)

25 апреля 2023 13:45
Хиты из «Мэри Поппинс, до свидания» спел настоящий красавчик: ахнете, когда увидите (фото)

Женщины его обожали.

Легендарная советская экранизация «Мэри Поппинс, до свидания» полюбилась и взрослым, и детям. Успех был бы невозможен, если бы не потрясающие композиции к фильму. Но не все знают, кто исполнял партии мистера Эя, которого сыграл Лембит Ульфсак.

Бессмертную песню о 33 коровах и изменениях в погоде спел Павел Смеян. Также он озвучил все мужские партии в аудиоспектакле «Юнона и Авось».

Актер и музыкант мог построить головокружительную карьеру в кино, ведь он обладал потрясающей внешностью: длинные волосы, брутальная борода, благородные черты лица. Неудивительно, что Смеян пользовался огромной популярностью у женщин.

Павел Евгеньевич трижды состоял в браке. Его первой супругой стала Наталья Ветлицкая, однако их отношения продлились всего три года. Позднее певица рассказывала, что у Смеяна был тяжелый характер. В любви он не знал никакой меры и окунался в чувства с головой.

Свое счастье артист обрел с третьей избранницей — танцовщицей Людмилой. В 2009 году она родила от него сына, но через несколько месяцев Павел Евгеньевич ушел из жизни, причиной тому стала онкология. Музыканту было 52 года. Хиты из «Мэри Поппинс, до свидания» спел настоящий красавчик: ахнете, когда увидите (фото)

Фото: Кадры из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» (1983), Global Look Press
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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