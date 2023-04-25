Хиты из «Мэри Поппинс, до свидания» спел настоящий красавчик: ахнете, когда увидите (фото)

Легендарная советская экранизация «Мэри Поппинс, до свидания» полюбилась и взрослым, и детям. Успех был бы невозможен, если бы не потрясающие композиции к фильму. Но не все знают, кто исполнял партии мистера Эя, которого сыграл Лембит Ульфсак.

Бессмертную песню о 33 коровах и изменениях в погоде спел Павел Смеян. Также он озвучил все мужские партии в аудиоспектакле «Юнона и Авось».

Актер и музыкант мог построить головокружительную карьеру в кино, ведь он обладал потрясающей внешностью: длинные волосы, брутальная борода, благородные черты лица. Неудивительно, что Смеян пользовался огромной популярностью у женщин.

Павел Евгеньевич трижды состоял в браке. Его первой супругой стала Наталья Ветлицкая, однако их отношения продлились всего три года. Позднее певица рассказывала, что у Смеяна был тяжелый характер. В любви он не знал никакой меры и окунался в чувства с головой.

Свое счастье артист обрел с третьей избранницей — танцовщицей Людмилой. В 2009 году она родила от него сына, но через несколько месяцев Павел Евгеньевич ушел из жизни, причиной тому стала онкология. Музыканту было 52 года.