Хиту Un-Break My Heart в 90-е подпевал каждый: что стало с его исполнительницей

Пробирающая до мурашек композиция Un-Break My Heart несколько лет назад была всенародным хитом. Песню исполнила британская певица Тони Брэкстон, ставшая в одночасье суперзвездой. Что стало с талантливой артисткой спустя столько лет?

За всю свою карьеру Тони получила шесть премий «Грэмми» и продала около 70 миллионов пластинок в мире. Но потом она внезапно исчезла с экранов, хотя ей прочили успех Уитни Хьюстон. Ни одна из ее композиций больше не «выстрелила», как легендарная Un-Break My Heart. Тони запомнилась как исполнительница одного хита.

После оглушительного взлета у певицы начались проблемы со здоровьем и с финансами. Брэкстон утратила свое баснословное состояние и влезла в долги. В 2013 году певица ушла не пенсию, но вскоре вернулась на сцену. В прошлом году Брэкстон отметила свое 55-летие. Сегодня она уже не та безупречная темнокожая красавица, какой была раньше. Артистка поправилась, постарела и утратила свою изящность. Тем не менее Тони старается поддерживать себя в форме и даже начала продвигать свою линию веганской косметики.