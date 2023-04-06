Хиту «Любочка» подпевала вся страна: почему о группе «Маша и Медведи» забыли

В конце 90-х группа «Маша и Медведи» взорвала всю страну хитом «Любочка». Песню знали наизусть все — от мала до велика. Рокеры обзавелись армией фанатов, однако уже в начале нулевых коллектив распался. Что стало с музыкантами после этого?

Группу основала Мария Макарова, которая исполняла все песни. Она же решила и распустить коллектив, когда он был на пике славы. По словам Макаровой, ее утомляла популярность и невозможность спокойно пройтись по улице.

После ухода из группы Мария перебралась в деревню, чтобы отдохнуть от надоевшей суеты. Коллектив продолжил существовать без Макаровой, но успеха им добиться не удалось. Спустя четыре года группа «Маша и Медведи» собрались оригинальным составом вместе с Марией. Музыканты записали несколько альбомов, но о былой популярности не шло и речи. Они практически не занимаются раскруткой и рекламой группы, а новых песен в их репертуаре нет. Поэтому сегодня о рокерах помнят лишь их преданные фанаты.

Сегодня 45-летняя Мария занимается не только музыкой. Она воспитывает троих детей и уделяет много времени духовной жизни. Сегодня Макарова уже не та лысая безбашенная оторва, а зрелая и женственная дама.