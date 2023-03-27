Хиту «Девушка мечты» подпевала вся страна: что стало с солистами группы «Нэнси»

В прошлом году группа «Нэнси» отметила свой 30-летний юбилей. Музыкальный коллектив все еще не забыт, но былой популярностью похвастаться не может. Солисты Анатолий Бондаренко и Андрей Костенко нечасто мелькают на голубых экранах, да и на радио их почти не слышно.

Тем не менее музыканты продолжают выступать. В 2021 году артисты выпустили сборник, получивший название «Золотые хиты группы Нэнси». Пластинка содержит 17 композиций. При этом знаменитости чтят память третьего солиста группы, которого уже нет в живых. Речь идет о Сергее Бондаренко — сыне Анатолия Михайловича и Елены Героненко.

В 2018 году исполнитель перенес операцию по удалению новообразования на спине. Однако хирургическое вмешательство привело к тяжелым осложнениям, в результате чего Сергей, которому был всего 31 год, скончался. Между тем на афишах «Нэнси» до сих пор печатают фото ныне покойного артиста. Кроме того, на концертах Бондаренко и Костенко исполняют песни его авторства.