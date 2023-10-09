Хитрый тест: сможете разгадать тайну фокуса?

Человека всегда привлекало все непознанное и удивительное. Ему хотелось, во-первых, насладиться необычным зрелищем, а во-вторых - разгадать его секрет. Так бывает, например, с фокусами. Некоторые иллюзионисты охотно делятся секретами своего мастерства, но есть и те, кто держит их в строжайшем секрете. Далеко не все фокусы, придуманные в прошлом, удалось разгадать. Даже детям прославленных иллюзионистов, которым тайны были переданы по наследству, не всегда удается повторить успех родителей. Так произошло, например, с Гарри Блэкстоуном-младшим. Его отец и полный тезка был популярен в начале двадцатого века. Блэкстоуна-старшего считают создателем фокусов, которые сегодня можно назвать классическими. Например, к таковым относятся распиливание ассистентки пополам и левитация. По свидетельствам очевидцев, американскому иллюзионисту удавалось в мгновение ока “вырастить” на сцене цветочный сад или заставить клетку с птицей раствориться в воздухе. Блэкстоун-младший пошел по родительским стопам, но такого же успеха у публики снискать не смог. Под силу ли вам разгадать тайну фокуса? Испытайте свои способности с помощью нашего теста.

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