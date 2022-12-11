Хитрый тест на логическое мышление: справятся лишь интеллектуалы

В современном мире, как и во все времена, обладатели высокого интеллекта вызывают у окружающих уважение, восхищение, а иногда и зависть. Однако вместо того чтобы тратить время на негативные эмоции, лучше посвятить десяток минут упражнениям для мозга - например, головоломкам, кроссвордам, изучению иностранных языков и т.д. Ученые не теряют времени зря и продолжают изучать человеческий интеллект во всех нюансах. В Технологическом институте Джорджии, к примеру, не так давно пришли к выводу, что узнать интеллектуала можно по взгляду, точнее, по размеру зрачков. Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 500 добровольцев в возрастном диапазоне от 18 до 35 лет. Им было предложено пройти тестирование на мышление, логику, память и другие интеллектуальные параметры. Неожиданно, но люди с большими зрачками справились с тестами лучше. Что является этому причиной? Скорее всего, то, что у этих людей степень мозговой активности в области, отвечающей за интеллект и память, выше.

Уделите немного времени своему интеллектуальному развитию, ответив на вопросы нашего теста. Справиться со всеми этими задачками под силу далеко не каждому.