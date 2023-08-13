Хитрые какие: почему в СССР стены в подъездах красили до половины

Архитекторы остановились на этом решении не просто так.

Активное строительство типового жилья в эпоху СССР начал Никита Хрущев. За несколько лет он построил тысячи одинаковых домов по всей стране, одним из самых ярких элементов которых была двухцветная покраска подъездов. В течение многих лет жильцы гадали, почему власти выбрали именно такой способ окраски общих территорий дома. Как оказалось, причин для этого было несколько.

Так, подобным образом архитекторы визуально увеличивали пространство. Белый цвет поднимал потолок, поэтому у жильцов не возникало ощущения замкнутости.

К тому же это решение позволяло обезопасить дом от возникновения плесени, ведь в условиях сырости в полностью окрашенный подъезд непременно бы попали ее споры.

Помимо этого, такая окраска помогала экономить. Дорогой краски расходовалось в два раза меньше, что в условиях массовой застройки было весьма полезно.