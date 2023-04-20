Хитрые и коварные: женщины этих 3 знаков Зодиака могут обвести вокруг пальца любого мужчину

После выхода на экраны фильма “Любовь и голуби” весь Советский Союз осуждал коварную разлучницу Раису Захаровну и сочувствовал Надежде, законной жене и матери семейства Кузякиных. В реальной жизни в подобной ситуации симпатии окружающих также находятся на стороне обманутой супруги, в то время как изменник и его новая пассия удостаиваются в свой адрес обвинений и проклятий. Обольстительницы, способные увести чужого мужа, появляются на свет под определенными знаками зодиака. Рассказываем, с представительницами каких знаков стоит держать ухо востро.

Рак

Глядя на женщину-Рака, сложно заподозрить ее в том, что она станет настойчиво добиваться чужого мужа. Однако в этом и заключается ее преимущество - представительница водной стихии не выглядит классической разлучницей и не вызывает подозрения, а когда показывает свою истинную сущность, противостоять ей уже поздно.

Дама-Рак незаметно для самого мужчины превращает его в покорного раба, который станет слушаться ее безоговорочно.

Уроженка этого знака, несмотря на невинный вид, хорошо знает, чего хочет, и умеет этого добиваться - хитростью и тонким манипулированием.

Дева

Дамы, рожденные под земным знаком, довольно часто обладают заниженной самооценкой. В школьные годы они посвящали все время учебе, как того требовали родители, окончили вуз с красным дипломом, а с личной жизнью как-то не задалось. В определенный момент Дева пускается во все тяжкие, чтобы наверстать упущенное.

Увести чужого мужа для нее не проблема.

Напротив, представительнице этого знака хочется потешить свое эго, убедить себя в том, что она самая лучшая и желанная женщина на планете. Кроме того, в том, чтобы заполучить бывшего “женатика”, она видит определенную выгоду, мол, получила все готовое на блюдечке.

Рыбы

В каждой женщине-Рыбке пропадает гениальная актриса. Возможно, если бы представительница водного знака стала служительницей Мельпомены, она не стала бы развлекаться, устраивая драму в реальной жизни. От скуки Рыбка пытается превратить реальность в пьесу, игру, правила которой известны только ей.

Захочет уроженка этого знака сделать эффектный ход, уведя чужого мужа из семьи - сделает без лишних раздумий и получит искреннее удовольствие от процесса.

Ей нравится разыгрывать коварную соблазнительницу и видеть, какое действие она оказывает на окружающих. А после завершения представления Рыбка может охладеть к “добыче” и бросить ее.