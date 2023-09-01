Хитрости не занимать: женщины этих 3 знаков Зодиака могут обвести вокруг пальца любого мужчину

В любви, как известно, все средства хороши. Чтобы привлечь внимание понравившегося человека, кто-то пускает в ход природное обаяние, кто-то как будто бы невзначай начинает интересоваться теми же самыми вещами, что и предмет воздыханий, чтобы при случае завести увлекательную беседу. А кто-то использует всю свою хитрость и коварство. Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака появляются на свет самые предприимчивые дамы - они способны обмануть любого мужчину и заполучить его в свое полное владение.

Дева

Женщина, рождённая под знаком Девы, при первой встрече производит на мужчину впечатление простушки. Она наивно хлопает ресничками, задаёт массу вопросов по теме, в которой якобы совершенно не разбирается, но на самом деле это все игра. Представительница земного знака просто хочет захомутать понравившегося парня.

Мужчины, кстати, охотно ведутся на эту сладкую ложь.

Им нравится быть сильными и всезнающими в глазах хрупкой и женственной Девы. Только спустя некоторое время после свадьбы уроженка земного знака показывает избраннику свое истинное лицо расчётливой железной леди.

Весы

Представительница воздушной стихии виртуозно играет на струнах мужской души. Она хорошо понимает, что сильный пол обожает находиться в роли охотника, завоевателя, а потому предстаёт в амплуа недоступной красавицы. Женщина-Весы умеет заинтриговать, раздразнить воображение, и мужчины охотно проглатывают наживку. Они готовы буквально на все, чтобы покорить её сердце.

Дамы, рождённые под этим знаком, прирождённые манипуляторы.

Вот только представители сильного пола, попавшие в их сети, понимают это слишком поздно. А иногда и вовсе этого не понимают. Женщина-Весы способна запустить мозги настолько искусно, что избранник так никогда и не поймёт, с кем связал свою судьбу.

Рыбы

Ещё одна хитроумная интриганка - женщина-Рыбы. Представительница водного знака кажется загадочной наядой, сказочной Русалочкой, нежной и трогательной.

Однако очень часто под этой маской скрывается коварная хищница, серена, которая получает наслаждение от того, что заманивает в свой плен мужчин.

Рыбка увлечёт понравившегося парня интеллектуальной беседой, очарует таинственной улыбкой, поразит в самое сердце хозяйственными способностями. Вряд ли когда-нибудь мужчина узнает, с кем на самом деле связал свою судьбу - Рыбка умеет хорошо маскироваться.