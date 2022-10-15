Хитрость режиссера и «покоренный» Абдулов: что стоит за успехом легендарного советского кино «Самая обаятельная и привлекательная»

Режиссер Геральд Бежанов видел в главной роли в своем фильме «Самая обаятельная и привлекательная» исключительно Ирину Муравьеву, но актриса долго отказывалась – она хотела играть в серьезном кино, в экранизациях Толстого и Достоевского. Но Муравьева все же поддалась на уговоры.

Тяжело было и с Александром Абдуловым. Бежанов требовал от артистов произнесения реплик с точностью до запятой, а Абдулов любил импровизацию. Но все же актер сдался и делал так, как ему велит режиссер. Дотошный Геральд Бежанов требовал не только четко следовать сценарию, но и играть на «все сто».

Режиссер даже записал Муравьеву и Владимира Носика на секцию по пинг-понгу, чтобы актеры смогли убедительно сыграть «партию» в кадре.

Весь съемочный период Бежанова преследовали неудачи. То Абдулов внезапно уедет на гастроли, то Татьяна Васильева, сыгравшая Сусанну, перекрасится в шатенку. Режиссеру все эти переживания стоили инфаркта. Но зато усилия были не напрасны, ведь картина стала классикой советского кино.