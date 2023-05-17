Хитрить бесполезно: мужчины с этими именами женятся только по любви

Брачные союзы, основанные не на взаимном влечении, а на холодном расчете, существовали во все века. Кто-то с помощью женитьбы или замужества планирует улучшить свое материальное благосостояние или повысить социальный статус, кто-то не верит в существование любви и просто хочет продолжить свой род с подходящим по всем статьям партнером. Однако такой фокус, как брак по расчету, не прокатит с обладателями некоторых имен. Эксперты рассказали, какие имена носят парни, которые женятся исключительно по любви.

Андрей

“Мужественный” или “храбрый” - так переводится с греческого имя Андрей. Мужчины, которых родители нарекли так, отличаются стойкостью и принципиальностью. Они рано понимают, какую именно семью хотят иметь - крепкую, любящую, в которой нет места обману, предательству, фальшивым чувствам.

Именно поэтому Андрей не торопится связать себя узами брака до тех пор, пока не убедится в искренности избранницы.

Если у него возникают хотя бы малейшие сомнения в том, что у потенциальной невесты есть корыстные планы, он устраивает ей проверку. Только с женщиной, чьи намерения чисты, Андрей отправится под венец.

Виталий

Корень имени Виталий, которое имеет древнеримское происхождение, означает “жизнь”. Быть может, именно поэтому обладатель этого имени стремится ко всему искреннему, живому, а не фальшивому и мертвому? Виталий - жених привлекательный, обеспеченный, настоящий лакомый кусочек, но достанется он той, что любит его по-настоящему.

Носители этого имени нередко женятся еще в юности, когда чувства сильные и неподдельные.

По мере того, как Виталий становится старше, как растет его благосостояние и успех, его пытаются увести из семьи алчные красотки. Однако этот мужчина остается верен той, что поддерживала его с самого начала, и не дает поводов для ревности.

Даниил

Парни, нареченные именем Даниил, мечтают о встрече с той, что покорит сердце раз и навсегда. Обладатели этого имени - однолюбы, их не прельщает мысль жениться по нескольку раз. Поэтому они ищут женщину, которая также нацелена на долговременный союз. Поиски могут затянуться надолго, но результат того стоит.

Даниил - верный и надежный партнер.

В браке с ним будут царить гармония, любовь и взаимопонимание. Трудности, возникшие у второй половинки, носитель этого имени воспринимает как свои и делает все возможное, чтобы решить их как можно скорее. Самое главное для Даниила - чтобы партнерша отвечала ему тем же.