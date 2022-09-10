Хитрец и проныра: Кончаловский при всех отвесил Михалкову крайне сомнительный комплимент

Андрон Кончаловский и Никита Михалков родились в семье знаменитого писателя и автора гимна СССР и России Сергея Михалкова. Андрон появился на свет на 8 лет раньше Никиты и всегда покровительственно относился к младшему брату – мог даже «врезать».

Публичные высказывания братьев в отношении друг друга настораживают поклонников.

«Никита вообще человек ловкий был в юности, хитрованец. Он умел пользоваться своим обаянием, когда надо», — высказался Кончаловский в YouTube-шоу «Центральное телевидение».

В то же время Андрон Кончаловский признается, что Никита Михалков его всегда любил и мечтал быть похожим на старшего брата. Впрочем, по характеру режиссеры оказались совсем разными людьми: если Кончаловский был более серьезным и погруженным в себя, то Никита, наоборот, всегда работал на публику. Может, поэтому братья не так близки, как могли бы быть?