Хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом теперь официально получит продолжение — прошлогодний фильм внезапно стал одной из лучших работ актера

14 августа 2025 15:13
Очередной триллер Стэйтема в том году собрал баснословные 160 миллионов долларов.

Если когда-то вы думали, что Джейсон Стэйтем так и будет сниматься в проходных боевиках, актер в очередной раз доказал обратное — как минимум у одного из таких фильмов теперь не только всеобщая любовь и кассовый успех, но и потенциальный сиквел в кармане.

Вышедший в 2024 году «Пчеловод» неожиданно для всех стал настоящим хитом кинопроката и даже получил хорошие оценки от критиков, а слухи о возможном продолжении начали ходить практически сразу после того, как «Пчеловод» приземлился на стриминговые платформы. Сейчас же у будущей картины есть многообещающий апдейт, который явно намекает на скорое начало съемок.

Для съемок сиквела «Пчеловода» уже подыскивают локации

Хотя детали сюжета пока что держат в секрете, возможно, совсем скоро фанаты смогут сделать какие-то выводы на основе фотографий со съемочной площадки — учитывая то, что ее, вероятно, уже нашли.

Об этом недавно рассказал режиссер сиквела Тимо Тьяджанто, признавшись, что он провел несколько дней в Лондоне, рассматривая разные варианты места для съемок второго «Пчеловода». По словам Тьяджанто, сам он не может дождаться начала производства продолжения — все потому, что его самого захватывает мир «Пчеловода», в котором всегда найдется место эпичным погоням и темным секретам тайных агентов.

«Пчеловод» собрал в прокате сумму в четыре раза больше своего бюджета

Кадр из фильма «Пчеловод»

В то время как любому фильму достаточно собрать сумму, равную двум своим бюджетам, у «Пчеловода» получилось достичь даже большего — с бюджетом в 40 миллионов долларов фильм заработал около 163 миллионов по всему миру.

Оценки от критиков и зрителей у картины тоже хорошие — сейчас у «Пчеловода» сохраняются 71% и 92% «свежести» на Rotten Tomatoes.

Кстати, к успеху «Пчеловода» даже смог приблизиться другой хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом, который вышел в этом году, — почитать о фильме можно тут.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
