Хитовое фэнтези нулевых внаглую скопировало «Властелина колец»: на Западе его презирают, зато в России любят до сих пор

Теперь Disney готовит сериальный ремейк картины, но в его успех, честно, не верится.

В 2006 году на экраны вышел «Эрагон» – экранизация дебютного романа Кристофера Паолини. При бюджете в 100 млн долларов фильм собрал 250 млн, став коммерчески успешным, но репутация у него сложилась противоречивая.

На IMDb – 5.1 из 10, рейтинг критиков на Rotten Tomatoes – всего 13 %, зато на «Кинопоиске» – 6.0, а негативных отзывов меньше трети.

Главная претензия западных критиков: фильм откровенно копирует лучшие сцены из «Властелина колец» Питера Джексона, особенно из «Двух крепостей», местами даже покадрово! Примеры:

Дурза как бледная тень Сарумана. Актёр Роберт Карлайл играет классического фэнтезийного злодея, но его образ явно повторяет Сарумана. Сцена, где Дурза появляется в мастерской ургалов и казнит одного из них, почти дословно повторяет эпизод с Саруманом и урук‑хаями.

Речь перед войском. Момент, когда Дурза воодушевляет своих воинов, копирует знаменитую речь Сарумана перед битвой.

Момент, когда Дурза воодушевляет своих воинов, копирует знаменитую речь Сарумана перед битвой. Битва при Фартен‑Дуре. Оборона крепости напоминает битву при Хельмовой Пади: те же мотивы отчаянной защиты, внезапного перелома в сражении и героического появления главного героя.

В России же «Эрагон» воспринимается скорее как самостоятельная сказка – пусть не без заимствований, но яркая и захватывающая.

Зрители отмечают визуальную красоту (пейзажи Венгрии, костюмы, графику – особенно дракона Сапфиру), динамику (эпичные полёты, батальные сцены, сносный саундтрек), ну и атмосферу, дающую ощущение классического фэнтези с драконами, магами и пророчествами.

Для большинства российских зрителей «Эрагон» – это просто добрая приключенческая история, которая не претендует на глубину «Властелина колец», но отлично развлекает. А потому плагиат нашим киноманам не так уж и бросается в глаза.

