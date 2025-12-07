Меню
Хитовое фэнтези нулевых внаглую скопировало «Властелина колец»: на Западе его презирают, зато в России любят до сих пор

7 декабря 2025 13:46
Теперь Disney готовит сериальный ремейк картины, но в его успех, честно, не верится.

В 2006 году на экраны вышел «Эрагон» – экранизация дебютного романа Кристофера Паолини. При бюджете в 100 млн долларов фильм собрал 250 млн, став коммерчески успешным, но репутация у него сложилась противоречивая.

На IMDb – 5.1 из 10, рейтинг критиков на Rotten Tomatoes – всего 13 %, зато на «Кинопоиске» – 6.0, а негативных отзывов меньше трети.

Главная претензия западных критиков: фильм откровенно копирует лучшие сцены из «Властелина колец» Питера Джексона, особенно из «Двух крепостей», местами даже покадрово! Примеры:

  • Дурза как бледная тень Сарумана. Актёр Роберт Карлайл играет классического фэнтезийного злодея, но его образ явно повторяет Сарумана. Сцена, где Дурза появляется в мастерской ургалов и казнит одного из них, почти дословно повторяет эпизод с Саруманом и урук‑хаями.
  • Речь перед войском. Момент, когда Дурза воодушевляет своих воинов, копирует знаменитую речь Сарумана перед битвой.
  • Битва при Фартен‑Дуре. Оборона крепости напоминает битву при Хельмовой Пади: те же мотивы отчаянной защиты, внезапного перелома в сражении и героического появления главного героя.

В России же «Эрагон» воспринимается скорее как самостоятельная сказка – пусть не без заимствований, но яркая и захватывающая.

Зрители отмечают визуальную красоту (пейзажи Венгрии, костюмы, графику – особенно дракона Сапфиру), динамику (эпичные полёты, батальные сцены, сносный саундтрек), ну и атмосферу, дающую ощущение классического фэнтези с драконами, магами и пророчествами.

Для большинства российских зрителей «Эрагон» – это просто добрая приключенческая история, которая не претендует на глубину «Властелина колец», но отлично развлекает. А потому плагиат нашим киноманам не так уж и бросается в глаза.

Ранее писали: 11.5 часов удовольствия: в кино покажут расширенную трилогию «Властелин колец» – рассказываем, доберется ли до России

Фото: Кадры из фильмов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
