Хитклифф не монстр, а просто озабоченный: сходил на «Грозовой перевал» и нашел 5 важных различий с книгой – Бронте такого не заслужила

Зрелище получилось увлекательное, но режиссер как будто не открывала первоисточник за последние 20 лет.

Роман Эмили Бронте «Грозовой перевал» – странная штука. Его называют величайшей историей любви, но, если прочитать внимательно, любви там почти нет. Есть одержимость, насилие, месть, классовая ненависть и два человека, которые готовы уничтожить всех вокруг, лишь бы доказать, что они существуют.

Именно поэтому поколение, уставшее от сладких ромкомов, находит в этой книге что-то настоящее. Но в фильме «Грозовой перевал» 2026 года с Марго Робби и Джейкобом Элорди «настоящего» нет ничего.

Почему роман стал культовым

Роман «Грозовой перевал» не подчиняется правилам. Это не социальная драма в духе Диккенса и не романтическая история в духе сестры Шарлотты. Это психологический хоррор, замаскированный под любовный роман.

Хитклифф – не герой, а антигерой, который бьет, унижает и использует людей как пешки. Кэтрин, мягко говоря, далека от образа жертвы. Скорее, она такой же хищник, только в юбке. Их связь не возвышает, а разрушает.

Исследователи до сих пор спорят о происхождении Хитклиффа. Бронте намеренно делает его расово неопределенным: «темный цыган», «ласкар», «испанский изгнанник».

В викторианской Англии это автоматически делает его Чужим – тем, кого можно унижать, но кто никогда не станет своим. И эта тема Другого, который вынужден пробиваться наверх любой ценой, делает роман вечным.

Что изменила Феннел

Эмиральд Феннел сняла не адаптацию, а фанфик по мотивам собственных подростковых фантазий. Она честно поставила кавычки в названии и объяснила: это не «Грозовой перевал», а «"Грозовой перевал"» – версия, которую она придумала в 14 лет.

Вот главные различия.

Хитклифф больше не монстр

В книге он вешает собаку жены, морит голодом детей и мечтает о «запрещенном», скажем так, слиянии с трупом возлюбленной. У Феннел он просто сексуально озабоченный красавчик, который спрашивает согласия, прежде чем надеть на женщину ошейник.

Кэтрин слишком взрослая

В романе ей 17, когда она выходит замуж, и 18, когда она умирает. Феннел, узнав, что Марго Робби хочет сыграть эту роль, просто повысила возраст героини до 30.

Проблема только в том, что в XIX веке в 30 лет женщины обычно уже имели пятерых детей и считались почтенными матронами.

Нет второго поколения

Книга состоит из двух частей: история Кэтрин и Хитклиффа занимает лишь половину. Вторая половина – про их детей и месть, растянувшуюся на десятилетия. Фильм заканчивается смертью Кэтрин. Зрители в зале на моем сеансе недоумевали: «Где вторая часть?»

Хотя еще час-другой хронометража я бы не выдержал точно.

Исчезла практически вся грязь

Бронте писала про запретные связи в духе «Игры престолов» («двоюродные браки» там – только цветочки), про насилие над животными, про труп, к которому Хитклифф приходит по ночам. Феннел оставила красивые пафосные позы и не менее зрелищные постельные сцены.

Короткий вердикт

Роман Бронте стал культовым, потому что он честен до жестокости. Фильм Феннел, при всей его визуальной красоте и смелости, – это причесанная версия для тех, кто хочет эстетики, а не правды.

Настоящий «Грозовой перевал» не про то, как красиво заниматься любовью на фоне вересковых пустошей. Он про то, что некоторые раны не заживают никогда.