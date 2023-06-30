Хит Пугачевой впервые прозвучал в фильме: его название без подсказки не вспомнить

Песни Аллы Пугачевой советского периода уже давно стали нетленными хитами. Но мало кто знает, что многие из них были саундтреками к малоизвестным фильмам.

Так, композиция «Любовь одна виновата» прозвучала в картине «Центровой из поднебесья». Лента не снискала особого успеха у публики, и сегодня о ней вспомнит узкий круг киноманов. А вот о песне этого сказать нельзя. Саундтрек сразу же полюбился в народе и зажил отдельной жизнью. Сегодня эту песню знает наизусть почти каждый россиянин.

За Нину, героиню Людмилы Суворкиной, все песни исполнила Пугачева. Изначально создатели картины хотели снять в главной роли Аллу Борисовну, однако сочли ее слишком зрелой. К тому же на тот момент будущая Примадонна еще не была легендой советской эстрады.

Вероятно, режиссер после провала фильма пожалел, что выбрал Суворкину вместо Пугачевой. Ее участие привлекло бы больше зрителей, а спустя годы лента стала бы культовой, ведь там снялась сама Алла Борисовна.