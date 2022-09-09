Хит «Песняров» предсказал трагедию в 1993 году: все сбылось

Никто не знал, что все закончится так печально.

Белорусские «Песняры» были настоящими суперзвездами советской эстрады: гастроли по всему Союзу и поездки за рубеж, песни, которые знала и любила вся страна. Коллектив Владимира Мулявина купался в обожании и признании поклонников, но это не могло длиться вечно.

В конце восьмидесятых группу покинули сразу двое из легендарного состава: солист группы Анатолий Кашепаров, который долгое время был «лицом» «Песняров», а также ударник Александр Демешко. А еще через несколько лет, в 1992 году, из ансамбля ушли Валерий Дайнеко (исполнитель легендарной «Беловежской пущи») и ближайший соратник Мулявина — Владислав Мисевич.

В 1993-м один из новых музыкантов Олег Аверин сочинил песню «Гитара», где среди прочего были строки о том, что герой не отдаст гитару никому, даже своему лучшему другу. В итоге они оказались пророческими.

В 1997 году музыканты обратились в министерство культуры Республики Беларусь с жалобой на Мулявина, сильно злоупотреблявшего горячительными напитками. Ансамбль в итоге возглавил Владислав Мисевич, но уже вскоре Мулявин написал президенту страны, и его восстановили в должности.

После этого почти весь состав «Песняров» принял решение уйти, поэтому Мулявину пришлось набирать себе новых музыкантов.