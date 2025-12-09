Хит Netflix идет за статуэтками: проект 2025 года катком прошелся по «Уэнсдэй» и «Игре в кальмара» — 325 млн просмотров и рекордное число номинаций

Когда Netflix выкатывал свой музыкальный анимационный безумный коктейль про айдолов, которые поют, танцуют и параллельно отправляют нечисть на тот свет, никто не ожидал, что именно «Кейпоп-охотницы на демонов» станут самым просматриваемым фильмом в истории платформы. 325 миллионов просмотров уже есть, но картина продолжает творить чудеса — теперь уже на более высоком уровне.

Мультфильм взял три номинации на «Золотой глобус». И это не просто приятная формальность — это один из самых высоких результатов среди анимации за всю историю премии.

Три номинации и одна маленькая революция

Фильм отметили в категориях:

«Лучший мультфильм»,

«Кинематографические достижения и кассовые сборы»,

«Лучшая оригинальная песня».

Такой набор говорит одно: индустрия наконец признала, что анимация может быть и дерзкой, и массовой, и невероятно стильной. А «охотницы» — именно такой случай. Половина фильма выглядит как клип Blackpink, другая половина — как корейская мифология, которую осветили неоном.

Показательно, что проект хвалят не только фанаты кей-попа. Даже Джеймс Кэмерон — человек, который обычно высказывается редко и только когда видит что-то по-настоящему стоящее — отметил, что анимация вышла «неожиданно креативной». Это дорогого стоит.

Как мультфильм стал рекордсменом Netflix

«Кейпоп-охотницы» был экспериментом Sony и Netflix: соединить дораму, аниме, корейскую поп-культуру и мифологию. И результат почему-то выстрелил так, что к концу августа стриминг зафиксировал новый рекорд. Причем настолько уверенный, что даже «Игра в кальмара» и «Уэнсдэй» остались позади.

Зритель проголосовал цифрами, а теперь и премии подоспели. 11 января 2026 года все будут смотреть, смогут ли охотницы забрать хотя бы одну статуэтку, но сама номинация уже закрепила их в списке явлений, которые движут индустрию вперед.

Сиквел тоже будет. Но ждать долго На волне успеха Netflix сразу анонсировал продолжение истории и пообещал вернуть Huntrix в 2029 году. Долго? Да. Но с таким фандомом, который уже вознес мультфильм до статуса культового, ждать точно будут.

