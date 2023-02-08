Хищная старушка: что 10 пластических операций сотворили с юной красоткой (фото)

Пластика способна превратить любого человека в совершенно другую личность. Это произошло с топ-моделью Беллой Хадид, которая перекроила свою внешность до неузнаваемости.

В свои 26 лет ей удалось покорить мировой подиум. Но без хирургических вмешательств ей это вряд ли бы удалось. Специалисты уверены, что модель подвергалась как минимум десяти операциям. Хадид делала ринопластику, удаляла комки Биша, меняла форму век и разрез глаз, чтобы придать взгляду «хищность». Также она приподнимала брови и откачивала жир.

В том, что нынешняя красота Беллы почти полностью искусственная, можно убедиться, глядя на ее фото в юности. Тогда лицо будущей модели было намного круглее и миловиднее, чем сейчас. К тому же, оно не выглядело настолько симметричным, как теперь.

Но у таких преображений есть и обратная сторона. Хадид резко постарела, ведь ей можно дать 35-40 лет. Сегодняшняя Белла полностью утратила ту мягкость лица, которая делала ее молодой и свежей.