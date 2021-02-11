«Хищная кошечка»: 40-летняя Анна Семенович в банном халате взбудоражила фанатов

Анна Семенович показала на своей странице в Instagram, как начинается ее день. Звезда призналась, что не мыслит утра без чашечки кофе. «Это приятный ритуал! Я обожаю варить кофе в турке», — рассказала о своей страсти певица. К моменту, когда она села завтракать, Анна уже успела накраситься, но пока еще не приступала к прическе, так что осталась в банном халате и закрученном на голове в виде тюрбана полотенце.

Такой образ звезды взбудоражил поклонников. Лишь изредка доносились реплики злопыхателей, которые притягивали за уши свои придирки. Например, кто-то посчитал, что одна бровь артистки тоньше другой. Однако Семенович, как и ее подписчики, лишь посмеялась над неудавшимся хейтом. А фанаты еще и комплиментами подбодрили кумира.

«Хищная кошечка», «Это женщина — моя мечта с детства!», «Анечка, ты, как всегда, красотулечка», «Вы такая клевая», «Шикарная», «Моя любовь. Моя нежность. Моя страсть», — не скрывают эмоций пользователи сети. Они отметили, что экс-солистка «Блестящих» хороша в любом обличии и банный образ не стал исключением.

Также подписчики Семенович высказали свое отношение к утренним напиткам. Среди них много кофеманов, как и Анна. Что же касается чая, то оказалось, что певица пьет исключительно черные сорта.