Хирурги постарались: вот какой была Лиза Полыгаева из «Дома-2» до пластики

Лиза Полыгаева — одна из самых ярких и обсуждаемых участниц телепроекта «Дом-2». Девушка запомнилась зрителям с первого появления на шоу и до сегодняшнего дня остается любимицей многих зрителей. Внимание к себе Лиза привлекает не только яркой внешностью, но и умением всегда оставаться в роли положительной героини — скромной и доброжелательной.

С юности девушка активно занималась спортом, придерживалась здорового образа жизни, поэтому всегда отличалась стройной фигурой и привлекательной внешностью. Еще до проекта Полыгаева успела попасть в финал «Мисс Кузбасс», а зарабатывала она, танцуя в ночных клубах. На внешность или количество поклонников Лизе жаловаться не приходилось, и все же она решила пойти на поводу моды и прибегла к нескольким модификациям.

Хотя от природы у Полыгаевой были достаточно пухлые губы, она увеличила их — разницу нетрудно заметить, сравнив фото Лизы от 2014 года и новые кадры из ее соцсетей. Также многие подписчики девушки предполагают, что она подправила нос и немного увеличила грудь. Если это так, мастерству хирургов стоит отдать должное — изменения не бросаются в глаза, а лицо выглядит достаточно натурально. И все же та нежная и естественная красавица, которой Лиза была во время участия в конкурсах красоты, кажется многим зрителям привлекательнее.