«Хирурги, конечно, постарались»: оголившаяся Успенская вызвала оторопь

Любовь Успенская решила оголиться перед подписчиками в соцсетях. Накануне запланированного отпуска она примерила на себя часть вещей из коллекции ее дочери Татьяны Плаксиной, созданной совместно с модным дизайнером Аникой Керимовой. Причем 68-летняя звезда эстрады выбрала сразу два купальника.

В одном наряде темно-синего оттенка и такого же цвета халате на плечах она игриво попрыгала перед камерой. А другой купальник был в розоватых цветах и сильно обтягивал фигуру певицы. И такой откровенный внешний вид Успенской вызвал оторопь у пользователей.

«Пластические хирурги, конечно, постарались», — отметили пользователи сети.

Комментаторы при этом подчеркнули, что и сама Любовь немало делает для поддержания стройных форм. Однако желание раздеться в ее возрасте некоторые подписчики посчитали неприличным. По их словам, купальники лучше было бы показывать дочери артистки, а ей самой — сосредоточиться на более закрытых нарядах. «Коллекция преподнесена вульгарно», — написали они под видео Успенской.

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