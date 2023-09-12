Хирург рассмеялся от вида пресса Киркорова: певца обрекли на вечные муки

За последние месяцы Филипп Киркоров заметно преобразился. Поп-король постройнел и стал выглядеть намного моложе. Секрет не в тренировках и правильном питании, а в пластических операциях. Певец долго колебался, ложиться ли под нож хирурга, но в итоге доверился врачу, несмотря на возможные последствия.

Тимур Хайдаров поделился тайнами преображения исполнителя. Звездный хирург посетил шоу «Кстати», где побеседовал с известными комиками Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым. Последний спросил медика о том, как ему удалось создать Киркорову такой рельефный пресс.

Хайдаров со смехом рассказал, что у его клиента теперь стальной живот. Пластический хирург пояснил, что у каждого человека имеются мышцы, которые специалисты могут просто «подсушить», чтобы получить красивый рельеф. И теперь поп-звезде придется вечно ходить с твердыми мышцами. Правда, многих поклонников такие изменения не радуют: ходят слухи, что состояние Филиппа Киркорова оставляет желать лучшего, поэтому теперь артиста под руки выводят на сцену.