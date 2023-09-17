Химиотерапия взяла свое: на облысевшего Сашу из «Универа» страшно смотреть

Андрей Гайдулян известен зрителям в первую очередь по роли Саши Сергеева в сериалах «Универ» и «СашаТаня». Мастер комедии, он привык смешить и радовать поклонников шутками и приколами. Большинство людей даже не догадывались, что за плечами весельчака и балагура тяжелый жизненный опыт.

В 2015 году врачи диагностировали звезде лимфому Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Гайдулян не опустил руки и отправился на лечение в Германию. Актер прошел через курс химиотерапии.

Поклонники переживали за состояние кумира.

На всеобщем горе пытались нажиться аферисты, собиравшие деньги якобы на лечение. Облысевший и заметно осунувшийся артист снял для фанатов видеообращение, в котором рассказал, что выздоровление не за горами, а также извинился перед теми, кто попался на удочку злоумышленников.

В начале 2016 года актер вернулся в Москву. Самый тяжелый период в жизни Андрея Гайдуляна остался позади.