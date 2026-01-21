Оповещения от Киноафиши
Хиддлстон рыдал: Хью Лори нет в касте «Ночного администратора 2» — это ошибка, или его герой правда погиб? Нашел ответ в 4 серии

21 января 2026 07:29
Авторы сериала пошли на серьезный риск, и дальше будут спойлеры.

В финале первого сезона «Ночного администратора» казалось, что точка поставлена. Джонатан Пайн (Том Хиддлстон) лично надел наручники на кровавого торговца оружием Ричарда Ропера (Хью Лори), и того увезла полиция. Справедливость восторжествовала, а злодей остался за решеткой. Однако, когда спустя 10 лет стартовал второй сезон, выяснилось, что все не так просто.

Гениальный обман промокампании

В самом начале сезона нам сообщили: Ропер погиб шесть лет назад. А в титрах не было ни одного упоминания Хью Лори.

Возник логичный вопрос: неужели создатели так легко списали одного из самых харизматичных злодеев современного телевидения ради нового антагониста – колумбийского бизнесмена Тедди Дос Сантоса (Диего Кальва)?

Интрига сохранялась до четвертой серии. И именно там авторы разыграли свою главную козырную карту.

Шок в финале 4-й серии: живой, невредимый и готовый к войне

В финале эпизода Пайн, уже глубоко внедрившийся в окружение Сантоса, становится свидетелем шокирующей встречи. Его новый цель – «преемник» Ропера – разговаривает с человеком, чей силуэт и голос не оставляют сомнений.

Камера выхватывает лицо Хью Лори, а на лице Джонатана Пайна застывает смесь ужаса, неверия и боли – по его щеке катится слеза. Так зрителям дали понять: самая опасная акула мирового теневого бизнеса выжила и вернулась в большую игру.

Отсутствие Лори в промо-кампании второго сезона теперь выглядит гениальным ходом ради драматургии. Создатели сознательно пошли на риск, позволив зрителям поверить в смерть Ропера, чтобы его возвращение стало абсолютным шоком.

Как Ропер выжил? Объясняет сам Хью Лори

Хью Лори, начавший раздавать интервью уже после появления в сериале, заявил, что после ареста его персонаж стал заложником могущественного картеля, которому был должен огромные деньги.

Вместо казни Роперу, красноречивому и изворотливому, удалось договориться.

Часть лет он провел в фактическом плену, но сумел переиграть своих недругов, восстановить контакты и разработать план – не только чтобы рассчитаться с долгами, но и чтобы заново отстроить свою империю. Его сын, Тедди Дос Сантос, стал частью этой новой стратегии.

Главная ошибка Энджелы Берр

Остается и другой вопрос: как могла ошибиться опытная сотрудница разведки Энджела Берр (Оливия Колман), идентифицировавшая тело Ропера шесть лет назад?

Скорее всего, это был частью хитроумного плана самого Ропера по фальсификации собственной смерти с помощью коррумпированных контактов. Его новое имя – Гилберто Хэнсон – личность умершего много лет назад человека, чью идентичность он присвоил.

Ставки задраны до предела

Таким образом, возвращение Хью Лори оказалось продуманным сюжетным поворотом, который мгновенно поднял ставки до небес.

Вторая глава культового сериала Amazon стала достойным преемником первой – она мастерски использует ее наследие, чтобы столкнуть Пайна с его самым страшным кошмаром, который, как оказалось, никогда не умирал.

Во втором сезоне «Ночного администратора» всего 6 серий – финал уже 1 февраля, так что развязка близка.

И теперь, с утвержденным третьим сезоном, война между героями Лори и Хиддлстона выходит на совершенно новый, смертельно опасный уровень.

Ранее мы писали: 5 сериалов, которые я не ставлю на паузу: так затягивают, что оторваться невозможно – у каждого рейтинг не меньше 7

Фото: Кадры из сериала «Ночной администратор»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
