Хичкок в подметки не годится: после советского фильма ужасов зрители не спали неделями

Так сложилось, что у советских режиссеров не задался жанр фильмов ужасов. Однако те редкие хорроры, которые сняты в эпоху СССР, до сих пор леденят душу. Одним из таких ужастиков стала лента «Черная магия, или Свидание с дьяволом» 1990 года. Она напугала зрителей еще сильнее, чем культовый «Вий».

История разворачивается после войны. Колхоз загибается, а людям нечего есть. Спасение приходит совершенно неожиданно, когда местному молодому парню попадает в руки книга по черной магии. Отчаявшееся население решает поспросить помощи у сатаны, чтобы выйти из тяжелого положения.

Однако никто не учел, что за сделку с дьяволом нужно расплачиваться. После ритуала жителей колхоза ждет водоворот зловещих событий. Многие пользователи Сети, посмотревшие «Черную магию, или Свидание с дьяволом», остались под впечатлением. Одни отмечают, что атмосфера фильма полна безысходности, и зрителей пугают не страшилками, а непроходимым чувством отчаяния. Другие называют фильм не хоррором, а «чернухой», ведь он отлично передал дух той эпохи.