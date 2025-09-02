Хейтеры Тома Круза, лица к осмотру: самый безумный трюк из фильма «Миссия невыполнима» впервые повторили

Меню
2 сентября 2025 10:30
Девушка месяцами стремилась превзойти актера-экстремала.

32-летняя YouTube-звезда и экстремал Мишель Харе повторила один из самых опасных трюков Голливуда — сцены, которая сделала знаменитым пятый фильм франшизы «Миссия невыполнима: Племя изгоев» (2015).

В своем видео «I Tried Tom Cruise’s Deadliest Stunt» Харе держалась за борт военного самолета C-130 Hercules, воссоздавая эпизод, в котором Том Круз выполнял трюк самостоятельно, без дублёров (что многие хейтеры ставили под сомнение).

Как всё было в фильме

В 2015 году Том Круз, исполняющий роль Итана Ханта, реально цеплялся за взлетающий Airbus A400M. Трюк снимали на высоте около 600 метров при встречном ветре 240 км/ч.

Круз использовал специальные контактные линзы для защиты глаз и страховку, но даже так съёмка считалась одной из самых опасных в истории франшизы.

Как готовилась Мишель Харе

Подготовка блогера заняла полгода. В тренировочный процесс входили:

  • занятия в ветровом туннеле,
  • работа с профессиональными каскадёрами Red Bull,
  • курс по технике безопасности,
  • усиленная физическая подготовка.

Харе использовала страховочную систему, которая позволяла вернуть её в кабину при необходимости, но отказалась от парашюта.

«Я хотела доказать, что могу бросить вызов Голливуду», — заявила Харе в тизере.

Реакция индустрии

Каскадеры уже назвали Харе первой женщиной, которая смогла повторить этот трюк в реальных условиях. Ролик за несколько дней набрал более 542 тысяч просмотров и активно обсуждается в TikTok, где её уже прозвали «Том Круз поколения Z».

Впрочем, также девушка доказала, что Том не лукавил и действительно висел на борту самолета. После выхода картины многие скептики ставили трюк под сомнение.

В топ-10 лучших боевиков 2025 года есть «Мастер», зато «Миссия невыполнима 8» в пролете.

Фото: Legion-Media, Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Племя изгоев» (2015)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
