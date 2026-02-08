HBO снимет сериал по игре Baldur`s Gate 3: Larian сюжет писать не будет, «каноничным» признают лишь один финал

Может повторить судьбу «Игры престолов» или «Одних из нас».

Новый сериал HBO по вселенной «Baldur's Gate 3» рискует повторить путь нашумевших адаптаций вроде «Игры престолов» и «Одних из нас», где сценаристы получили значительную творческую свободу.

Ключевое отличие в том, что это будет не экранизация игры, получившей 541 награду на всевозможных премиях, а прямое продолжение событий культовой ролевки по мотивам Dungeons & Dragons.

Именно это и станет главным вызовом: создателям предстоит выбрать один «каноничный» вариант финала из десятков возможных, что неизбежно противоречит личному опыту миллионов игроков.

Игра «Baldur's Gate 3» — это масштабное ролевое приключение, где игроки управляют группой персонажей, оказавшихся в эпицентре вторжения паразитирующих разум существ. Сюжет полностью нелинейный: каждое решение, диалог и союз радикально меняют судьбу героев и финал истории, создавая уникальный опыт для каждого. При этом игра полна юмора и сложных диллем, касающихся как членов группы, так и встречающихся им по пути персонажей.

Во главе проекта стоит Крейг Мэйзин, известный по работе над «Одними из нас». Несмотря на его искреннюю любовь к исходному материалу, тревогу у фанатов вызывает отсутствие участия оригинальной студии-разработчика Larian.

Это означает, что дальнейшая судьба полюбившихся персонажей и мира Forgotten Realms будет полностью в руках сценаристов HBO и компаний Hasbro и Wizards of the Coast. Сериал, стартующий после заключительных титров игры, задаст новое, единственно верное направление для всей истории, предлагая зрителям принять «официальную» версию событий, которая у каждого была своей.

Учитывая печальную судьбу экранизация «Игры престолов» или «Одних из нас», к которой причастен Мэйзин, тренд улавливается пугающий. Сценаристов HBO часто ругают за вольности и наплевательское отношение к истории из первоисточника.