HBO снимет сериал по игре Baldur`s Gate 3: Larian сюжет писать не будет, «каноничным» признают лишь один финал

8 февраля 2026 10:52
Может повторить судьбу «Игры престолов» или «Одних из нас».

Новый сериал HBO по вселенной «Baldur's Gate 3» рискует повторить путь нашумевших адаптаций вроде «Игры престолов» и «Одних из нас», где сценаристы получили значительную творческую свободу.

Ключевое отличие в том, что это будет не экранизация игры, получившей 541 награду на всевозможных премиях, а прямое продолжение событий культовой ролевки по мотивам Dungeons & Dragons.

Именно это и станет главным вызовом: создателям предстоит выбрать один «каноничный» вариант финала из десятков возможных, что неизбежно противоречит личному опыту миллионов игроков.

Игра «Baldur's Gate 3» — это масштабное ролевое приключение, где игроки управляют группой персонажей, оказавшихся в эпицентре вторжения паразитирующих разум существ. Сюжет полностью нелинейный: каждое решение, диалог и союз радикально меняют судьбу героев и финал истории, создавая уникальный опыт для каждого. При этом игра полна юмора и сложных диллем, касающихся как членов группы, так и встречающихся им по пути персонажей.

Во главе проекта стоит Крейг Мэйзин, известный по работе над «Одними из нас». Несмотря на его искреннюю любовь к исходному материалу, тревогу у фанатов вызывает отсутствие участия оригинальной студии-разработчика Larian.

Это означает, что дальнейшая судьба полюбившихся персонажей и мира Forgotten Realms будет полностью в руках сценаристов HBO и компаний Hasbro и Wizards of the Coast. Сериал, стартующий после заключительных титров игры, задаст новое, единственно верное направление для всей истории, предлагая зрителям принять «официальную» версию событий, которая у каждого была своей.

Учитывая печальную судьбу экранизация «Игры престолов» или «Одних из нас», к которой причастен Мэйзин, тренд улавливается пугающий. Сценаристов HBO часто ругают за вольности и наплевательское отношение к истории из первоисточника.

Фото: Кадр из сериала «Одни из нас», игры Baldur`s Gate 3
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
