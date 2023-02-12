Хазанов раскрыл секрет женской любвеобильности: это важно знать каждому

Геннадий Хазанов в юности очень стеснялся своей внешности. Он с завистью слушал рассказы матери об отце, ловеласе и казанове, который без труда мог обаять любую женщину. Исключением не стала и Ираида Хазанова. Правда, на родившегося сына мужчина даже не взглянул и общение никогда не поддерживал. Тем не менее Геннадий мечтал хоть немного быть похожим на отца, ведь в эстрадно-цирковом училище студентки не обращали на него никакого внимания.

«Я был маленький, даже сказал бы некрасивый и худой», — честно заявил юморист в программе «Судьба человека ».

Тогда он взял на вооружение свой юмор. Понравившимся барышням комик зачитывал весь репертуар Райкина, растапливая их сердца своим исполнением. Геннадий действительно начал пользоваться успехом среди дам, а также определился с будущей профессией.

При этом в жизни Хазанов оказался однолюбом. Еще в 1970 году он женился на Злате Эльбаум, с которой живет до сих пор. Вместе они воспитали дочь Алису, а теперь проводят время с внуками.