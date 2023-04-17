Хайди Клум дала совет, как в 50 выглядеть на 30: вот три главных правила

Хайди Клум на протяжении многих лет считается иконой стиля. Знаменитость регулярно возглавляет всевозможные рейтинги среди моделей и даже после рождения четверых детей поражает публику своей эффектной внешностью. И, как оказалось, добиться такого результата ей удается с помощью трех правил.

По словам самой Хайди, выглядеть моложе ей помогает осветление прядей волос у лица. Помимо этого, каждый раз, когда выходит из дома, она наносит бронзер. Знаменитость уверена, что благодаря этому она сразу же становится свежее. Также звезда подиумов рекомендует остановить свой выбор на яркой одежде.

Красочные образы превращают ее в молодую девушку и не позволяют публике определить настоящий возраст.

Именно этими советами руководствуется Хайди, каждый раз появляясь на публике. А ее опытом пользуются не только фанатки по всему миру, но и коллеги: Дженнифер Энистон и Джулия Робертс не раз признавались, что поступают точно так же.