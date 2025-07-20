«Харизма Сон Джин-у не спасает»: ИИ рассчитал самое переоцененное аниме, и «Поднятие уровня» в списке, но не топ-1

Бездушная машина поставила один из популярнейших тайтлов современности лишь на третье место.

Нейросети становятся умнее с каждым днем и даже начинают разбираться в аниме. Мы попросили беспристрастный ИИ определить, какое аниме любят слишком громко и слишком слепо.

В учет шли зрительские оценки, частота упоминаний в соцсетях, контекст обсуждений и доля критики. На выходе получился, естественно, субъективный топ, который открывает «Поднятие уровня в одиночку».

3 место: «Поднятие уровня в одиночку»

Да, визуально это мясистый, яркий экшен с пафосом и черным фетишем дизайна. Но сюжетная формула — на уровне мобильной игры: качаем героя, фармим боссов, повторяем.

«Даже харизма Сон Джин-у не спасает от ощущения, что все это ты уже видел — и не один раз. Переоценка? Безусловно. Но хотя бы красивая».

2 место: «Токийские мстители»

Вот где фандом дружно взялся за руки и словно поддался гипнозу. Персонажи путаются в мотивациях, тайм-тревел работает по принципу «а теперь просто забудь логику», а диалоги порой звучат как пьяненький стендап.

«И все равно — миллионы фанатов, мерч, косплеи. За что? Нищий хайп на пустом месте», — уверяет нейронка.

1 место: «Пламенная бригада пожарных»

А вот и победитель. Фантастика с огненной эстетикой, которая ловко маскирует банальный сюжет, скомканный ритм и диалоги в духе «зато круто смотрится» под якобы захватывающую историю.

«А смотрится действительно — порой потрясающе. Но за этим фейерверком — пустота сюжета и нулевая мотивация. Это не провал, это шоу, которому слишком легко поверили на слово».

Согласны с выбором ИИ или у вас свои анти-фавориты?

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