Харизма пробивается через фото: посмотрите на молодого Леонова и улыбнитесь

Евгений Леонов стал по-настоящему народным артистом и признанным мастером озвучивания. Доцент, буфетчик, жулик, штукатур или следователь — каждое его появление на экране или на театральных подмостках приводило зрителей в восторг. А представить, что Винни-Пух говорит другим голосом, было бы кощунством.

Творческий путь Леонова начинался не так уж и гладко. В 22 года артист появился в короткометражке «Карандаш на льду». Кинодебютом в полном метре для него стал «Счастливый рейс». В картине Владимира Немоляева он сыграл пожарного — небольшую эпизодическую роль даже не удостоили упоминанием в титрах.

Кто бы мог подумать, что так начнет свой путь один из величайших советских актеров. Кадр из фильма, впрочем, многое скажет зрителям. Молодой, открытый и обаятельный юноша с красивой, как бы стесняющейся улыбкой. Евгений Леонов и тогда обладал всеми чертами, за которые его позже полюбят миллионы людей.