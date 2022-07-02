Харатьян вскрыл правду о внебрачном ребенке: «Пошла на ДНК-тест»

Дмитрий Харатьян принял участие в программе Киры Прошутинской, в ходе разговора с которой ответил на ситуационные вопросы. В одном из них телеведущая предложила актеру представить, что его поклонница публично объявила о рождении его внебрачного ребенка.

Харатьян заявил, что воображать такую ситуацию ему не нужно, ведь подобная история действительно случилась. Артист тогда не стал отмалчиваться и сразу предложил проверить заявление поклонницы на правдивость.

На такой шаг Дмитрий пошел ради своих родных, которые читали «желтую» прессу и переживали из-за поднятого скандала. Кроме того, он хотел, чтобы справедливость восторжествовала, и добился своего.