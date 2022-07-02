Харатьян вскрыл правду о внебрачном ребенке: «Пошла на ДНК-тест»
Актер восстановил справедливость.
Дмитрий Харатьян принял участие в программе Киры Прошутинской, в ходе разговора с которой ответил на ситуационные вопросы. В одном из них телеведущая предложила актеру представить, что его поклонница публично объявила о рождении его внебрачного ребенка.
Харатьян заявил, что воображать такую ситуацию ему не нужно, ведь подобная история действительно случилась. Артист тогда не стал отмалчиваться и сразу предложил проверить заявление поклонницы на правдивость.
На такой шаг Дмитрий пошел ради своих родных, которые читали «желтую» прессу и переживали из-за поднятого скандала. Кроме того, он хотел, чтобы справедливость восторжествовала, и добился своего.
«Я предложил журналистское расследование, в результате все закончилось тем, что я прошел тест ДНК. Самое удивительное, что она — настолько человек безумен — тоже пошла на ДНК-тест, зная точно, что этого не может быть. И, действительно, 99,9% что это не мой ребенок, вот собственно и все», — поделился Харатьян в шоу «Он и она».