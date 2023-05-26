Харатьян ни за какие деньги не согласится работать с этим актером, а ведь когда-то они были друзьями

Герои Дмитрия Харатьяна и Сергея Жигунова в фильме «Гардемарины» были не разлей вода. Чтобы сыграть близких друзей, актерам пришлось сильно постараться. Между звездами случился конфликт, последствия которого до сих пор дают о себе знать.

Пожалуй, Харатьян ни за какие деньги больше не подпишется на сотрудничество с бывшим другом. Отношения знаменитостей испортила бытовая ссора, детали которой сегодня уже никто и не вспомнит. Одни говорят, что Жигунов неудачно пошутил над приятелем, а тот затаил на него обиду. Также есть версия о том, что Сергей Викторович надоел другу своим высокомерным поведением, поэтому их пути и разошлись.

Все, что произошло, сам Жигунов позднее описал как «внутренние противоречия». Актер признался, что ему «нерадостно» из-за того, что они с Харатьяном «перестали дружить». А вот Дмитрий Вадимович в одном из интервью дал понять, что не жалеет о конфликте с коллегой, поэтому ни о каком примирении не может быть и речи.