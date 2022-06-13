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«Характерные отеки»: правда о состоянии Волочковой вышла наружу

13 июня 2022 10:35
«Характерные отеки»: правда о состоянии Волочковой вышла наружу

Пользователи соцсетей считают, что звезда страдает от комплексов.

Недавнее появление Анастасии Волочковой в эфире «Нового радио» вызвало волну хейта. Экс-балерина снова позволила себе провокационные заявления и отметила, что окружающие завидуют ее внешним данным, богатству и драгоценностям.

Некоторые из пользователей Сети решили, что все дело в комплексах и низкой самооценке, из-за которых Анастасия постоянно сравнивает себя с другими людьми и пытается найти в них недостатки. Более того, недоброжелатели до сих пор уверены, что у экс-балерины есть зависимость от горячительных напитков, в которых она и топит недовольство жизнью.

«Ад, который у нее внутри, уже прорывается наружу и отчетливо читается буквами характерных отеков», — заметила блогер Лена Миро в ЖЖ.

Подписчики Миро поддержали ее мнение и пожалели Волочкову. По их мнению, из того обширного списка возможностей, которые были у артистки на пике карьеры, она воспользовалась совсем не теми, которые были ей нужны. И сейчас Анастасия лишь сосредоточена на поддержании роскошного образа жизни.

«Мне она кажется очень закомплексованной», «Волочкова летит по наклонной плоскости и почти достигла дна», — написали комментаторы.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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