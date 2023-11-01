Характер хуже, чем у Пугачевой: женщины этих знаков зодиака невыносимые

С ними лучше не связываться.

Некоторые представительницы прекрасного пола могут удивить твердостью духа. Такие женщины не прощают обид, мстят недругам и всегда добиваются своего. По слухам, именно подобным крутым нравом обладает Алла Пугачева.

Астрологи говорят, что такие характеристики зависят от знака зодиака, под которым родилась женщина. С обладательницами некоторых из них лучше не связываться.

Лев. Такие женщины обычно излучают самоуверенность и уникальность. Они никому не разрешают критиковать себя и не потерпят сомнений в их профессионализме и таланте.

Дева. Подобные дамы выступают в роли кукловодов, которые сами пишут сценарий своей жизни. Более того, они требуют, чтобы и остальные подстраивались под их условия. Всех, кто с этим не согласен, Девы вносят в черный список.

Козерог. Этими женщинами часто руководит обида и желание идти на принцип. В таком состоянии лучше их не беспокоить.

Овен. В гневе подобные девушки страшны. Они могут разгромить дом и даже инициировать драку. В своей ненависти они обычно беспощадны.

Скорпион. Подобные женщины не прощают манипуляций и предательства. Они вычеркивают обманувших их людей из жизни раз и навсегда.

Стрелец. С такой гордой и непосредственной девушкой сложно наладить общение. Не каждый сможет вытерпеть рядом свободолюбивую бунтарку, которая ставит свои принципы выше других.